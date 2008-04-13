Захваченные пираты могут получить убежище в Англии

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало военно-морским силам страны не задерживать пиратов, захватывающих суда с целью выкупа. Как пишет газета The Times, в МИДе опасаются, что задержанные, оказавшись на британской территории, смогут претендовать на получение убежища в этой стране.

Это связано с тем, что, будучи экстрадироваными на родину, пираты столкнутся с наказанием, не совместимым с соблюдением прав человека. В качестве примера министерство приводит сомалийских пиратов, которым по действующим в их стране исламским законам грозит отрубание рук (за грабеж) или головы (за убийство).

Морские пираты регулярно захватывают суда с целью выкупа. В отдельных случаях при этом гибнут члены экипажа. По статистике, приведенной The Times, за 2005 год пираты совершили около 40 нападений и захватили 16 судов.

Газета отмечает, что позиция министерства иностранных дел подверглась критике со стороны тех членов парламента, которые считают, что к пиратам должны применяться самые жесткие меры.

Лента.ру