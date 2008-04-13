Киевский УБОП передал в суд протокол на двух чиновников мэрии

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве составили протоколы о нарушении ст.5 ч.1 п. «г» Закона Украины «О борьбе с коррупцией» относительно двух должностных лиц столичной мэрии: заместителя председателя КГГА – начальника Главного финансового управления исполнительного органа КГГА и и.о. начальника Управления делами исполнительного органа КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оба чиновника, будучи уполномоченными на выполнение функций государства, отказали Главному контрольно-ревизионному Управлению Украины в предоставлении информации.

Оба административных материала направлены в Голосеевский райсуд для рассмотрения.