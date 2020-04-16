В Вооруженных силах Украины зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больнице в связи с COVID-19 умер работник ВСУ.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.

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Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ. Отмечается, что сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы из-за острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, скончался сотрудник Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля (повышенная температура и затрудненное дыхание). В связи с ухудшением самочувствия 8 апреля его доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, где он находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение. Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, в 10:20 пациент скончался.

По имеющейся информации, умерший, кроме COVID-19, имел сопутствующие заболевания.

Командование Медицинских сил выражает соболезнования близким и родным умершего.

Как сообщал УНИАН, в ВСУ по состоянию на 7:00 16 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки подтверждено 5 новых случаев.

Первый летальный случай от COVID-19 зафиксирован 7 апреля - умерла женщина, работница одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.