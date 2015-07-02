На Киевщине будут судить руководителя предприятия за растрату бюджетных средств на Антимайдан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Барышевской межрайонной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия Березанского городского совета.

Читайте такжеНа Киевщине будут судить главу сельсовета, который заставлял подчиненных ехать на Антимайдан

Чиновник обвиняется в растрате денежных средств коммунального предприятия при направлении служебного автотранспорта для перевозки людей в Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку Антимайдана.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте такжеВ Харькове суд оставил под стражей антимайдановца "Топаза" до 13 августа

Также межрайонной прокуратурой заявлен гражданский иск в уголовном производстве о возмещении убытков, причиненных в результате совершения уголовного правонарушения.