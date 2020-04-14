85% украинцев не планируют идти на Пасху в церковь, еще в марте таких было только 21% – опрос

Намерены пойти на Богослужение – 4%, просто посвятить Пасхальную корзину – 7%.

85% украинцев отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь, еще в марте в начале карантина таких было только 21%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 10-12 апреля социологической группой «Рейтинг».

Читайте такжеЗа две недели возросло число украинцев, считающих карантин слишком жестким – опрос

Намерены пойти на Богослужение – 4%, просто посвятить Пасхальную корзину – 7% (в марте – 39% и 35% соответственно). Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и освящении куличей, среди жителей Запада, жителей сел, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ.

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.