За две недели возросло число украинцев, считающих карантин слишком жестким – опрос

61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными.

За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает карантинные меры слишком мягкими (с 28 до 17%), одновременно возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 10-12 апреля социологической группой «Рейтинг».

61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они являются слишком мягкими. 15% убеждены, что меры слишком жесткие.

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.