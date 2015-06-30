Во Франции пройдут акции в поддержку крымского политзаключённого Александра Кольченко

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Подобные акции пройдут в Марселе, в районе Старого порта и в Орлеане, а в газете La Montagne будет организована пресс-конференция с активистами, выступающими за освобождение украинских политзаключенных, которые содержатся в России.

«Александр Кольченко – это человек, который считает себя гражданином Украины, но его будет судить российская политическая полиция. Он заключен в драконовских условиях, его адвокаты лишены основных прав на защиту, достойной этого названия, ему грозит от 15 до 20 лет в исправительно-трудовом лагере. Ситуация с Александром Кольченко символизирует репрессии в этой области. Но его дело не одиноко, вместе с Кольченко мы защищаем демократические свободы каждого», – сообщают организаторы.

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Лефортовский суд Москвы продлил до 16 июля арест крымского активиста Александра Кольченко, обвиняемого в России в подготовке терактов в Крыму. Кольченко в суде просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. Он также настаивал на своем украинском гражданстве. Вину в терроризме Кольченко не признает.

Александр Кольченко был арестован в Симферополе в мае 2014 года и этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москву. Следователи ФСБ обвиняют его, а также украинского режиссера Олега Сенцова, в организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта и незаконном обороте оружия.

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Правозащитники и близкие Кольченко и Сенцова считают их политзаключенными.