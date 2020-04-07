СБУ отменила акт о засекреченных декларациях своего руководства

В 2016 году СБУ утвердила акт, который устанавливал относительно руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес руководителю СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины «О предотвращении коррупции» и отмене указанного незаконного акта. На выполнение предписания СБУ отменила акт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреля

В НАПК напомнили, что меры финансового контроля деклараций лиц, занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной, должны осуществляться в соответствии с порядком, который определяет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (ст.52-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

19 июля 2019 года НАПК утвердило порядок осуществления мероприятий финансового контроля в СБУ в отношении отдельных категорий лиц.

"Вопреки Закону в 2016 году СБУ утвердила акт, который устанавливал относительно руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются с должностей актами, которые не составляют государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра, пояснили в агентстве.