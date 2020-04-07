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СБУ отменила акт о засекреченных декларациях своего руководства

18:03, 07 апреля 2020
Общество
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НАПК назвало акт, принятый предшественниками, "незаконным" / УНИАН

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес руководителю СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины «О предотвращении коррупции» и отмене указанного незаконного акта. На выполнение предписания СБУ отменила акт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

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В НАПК напомнили, что меры финансового контроля деклараций лиц, занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной, должны осуществляться в соответствии с порядком, который определяет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (ст.52-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

19 июля 2019 года НАПК утвердило порядок осуществления мероприятий финансового контроля в СБУ в отношении отдельных категорий лиц.

"Вопреки Закону в 2016 году СБУ утвердила акт, который устанавливал относительно руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются с должностей актами, которые не составляют государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра, пояснили в агентстве.

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