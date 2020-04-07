На Полтавщине священники проводят стримы богослужений и собирают донаты

Пожертвование на нужды Свято-Николаевского собора можно осуществить удаленно.

В Кременчуге священники Православной церкви Украины в связи с карантином ввели практику онлайн-трансляции богослужений и призывают верующих сидеть дома.

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Как сообщает местный сайт «Телеграф», стримы запустили, в частности, из Свято-Николаевского собора и церкви «Всех скорбящих радость», которая находится на территории одного из местных предприятий.

Отец Михаил Гориславец в Facebook призвал верующих оставаться дома и сообщил, что помимо трансляций богослужений, у кременчужан есть возможность через интернет передать имена за здравие и упокой. Также можно осуществить пожертвования на нужды Свято-Николаевского собора, перечислив средства на карточку.

Отмечается, что сегодня, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, кременчужане начали делиться под постом именами за здравие родных и близких.

Ранее сообщалось, что украинцы в карантине присоединились к флеш-мобу: они воспроизводят мировые шедевры культуры, не выходя из дома.

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