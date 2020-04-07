Самоубийство или нет: что известно о трагической смерти экс-руководителя "Интера" – расследование (видео)

Бывшего руководителя телеканала Сергея Старицкого нашли мертвым в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары и его жены Марины Козерод.

Расследование смерти бывшего руководителя телеканала «Интер» и генерального директора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого продолжается. Сейчас существует несколько версий того, что же могло произойти на самом деле.

Читайте такжеСуд взял под стражу Кожару с возможностью внесения залога в 14 миллионов гривенОб этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Как известно, Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.

В отделе коммуникации полиции Киевской области заявили, что правоохранителей на место происшествия вызвала женщина, которая сообщила, что в доме обнаружила тело своего гостя.

Отмечается, что супруги убеждали следствие, будто Старицкий совершил самоубийство. Но после задержания Кожары по подозрению в убийстве, вину на себя взяла его жена.

«Более того, экспертиза установила: на одежде женщины есть следы от применения оружия», – говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с дополнительной отметкой «Самоубийство».

4 марта состоялся следственный эксперимент, однако его результаты составляют тайну досудебного расследования и не могут быть разглашены.

Днем 25 марта бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.