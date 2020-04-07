В Тернополе 11-классники за собранные на выпускной деньги купили медикам респираторы

Всего в больницу передали 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов.

В Тернополе 11-классники одной из школ приобрели медикам респираторы за средства, собранные на празднование выпускного вечера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, благотворительную акцию «Детям от детей» устроили ученики 11-В класса Тернопольской специализированной школы №3.

Отмечается, что старшеклассники приобрели для работников инфекционного отделения городской детской коммунальной больницы 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов.

При этом израсходовали на воплощение своего замысла не только деньги родителей, но и часть суммы, собранной на празднование выпускного вечера.

В мэрии также сообщили, что в конце прошлой недели благотворитель, который пожелал остаться неизвестным, предоставил 23 монитора пациента, которые помогают круглосуточно контролировать основные физиологические параметры больных. По желанию благотворителя, 18 мониторов распределили между медицинскими учреждениями Тернополя, а еще 5 передали в Збаражскую районную больницу.

В ведомстве добавили, что помощь от благотворителей, волонтеров, меценатов и всех неравнодушных жителей города неоценима для тернопольских медиков, а в частности, тех, кто находится в эпицентре болезни и каждый день рискует жизнью ради спасения пациентов.