Уроки онлайн для пятого класса на 7 апреля: прямая трансляция
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинской школы онлайн" для учащихся пятого класса.
Расписание уроков на вторник, 7 апреля:
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 7 апреля.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете