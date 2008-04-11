Производители обязались не повышать цены на основные лекарства

Министерство здравоохранения Украины и производители лекарственных средств подписали Меморандум понимания о неповышении цен на лекарства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденного Кабинетом Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, данная договоренность была достигнута вчера, 10 апреля.

В соответствии с документом, производители обещают не повышать цены на упомянутую категорию лекарств при условии отсутствия задолженности государства по компенсации экспортного НДС и акциза на спирт этиловый и при условии стабилизации с 1 апреля 2008 цен на энергоносители. Еще одним условием неповышения цен на лекарства является соблюдение уровня прогнозного показателя инфляции, заложенного в госбюджете на 2008 г. на уровне 9,6%.

При этом производители гарантируют недопущение сокращения объемов производства этих лекарственных средств и будут принимать исчерпывающие меры по заключению прямых договоров с дистрибьюторами лекарственных средств для своевременного и полного удовлетворения заявок розничной сети.

Также было гарантировано сотрудничество с Антимонопольным комитетом Украины в проведении исследования состояния конкуренции и деятельности производителей; сотрудничество с Государственной инспекцией по контролю за ценами Минэкономики и Государственной службой лекарственных средств и изделий медицинского назначения в проведении мониторинга цен на лекарственные средства.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Украины приняло на себя обязательство привлекать представителей производителей лекарств и общественных фармацевтических объединений к рабочим группам по подготовке правительственных решений по вопросам регулирования рынка фармацевтической продукции. Также Минздрав Украины намерен обратиться к правительству с предложением о размещении государственного заказа на разработку и производство лекарственных средств на отечественных предприятиях - производителях лекарственных средств для обеспечения государственных целевых бюджетных программ "Сахарный диабет" и "Обеспечение медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактика и лечения СПИДа, лечение онкологических больных" в 2009 году, а также ряда других обязательств.