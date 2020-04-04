Третий тост - как удивить третим тостом за женщин и любовь
За любовь пьют хотя бы один раз в почти каждой компании, обычно за нее звучит третий тост. Но сделать это красиво умеют не все. Сборник тостов про любовь поможет найти правильные слова в нужный момент. Пусть ваш тост будет красивым и запоминающимся.
Тосты за женщин и девушек поднимаются всегда, если за столом находится хотя бы одна представительница прекрасного пола. Удивите своих любимых и коллег красивым запоминающимся поздравлением, подчеркивающим их значимость.
УНИАН собрал для вас подборку лучших тостов за женщин и любовь.
Третий тост за любовь
Однажды у лектора спросили:
– А что такое любовь?
– Если спрашивает юноша, – ответил лектор, – я ему говорю: «Подожди, узнаешь». Если этот вопрос задает старик, я отвечаю ему: «Вспомни!». Если же этим интересуется человек средних лет, мне остается только пожалеть его.
Друзья, жалость унижает человека! Давайте лучше не задавать этого глупого вопроса. Любите и будьте любимыми!
***
Один известный врач сказал:
— Десятки лет я лечу людей. За это время выписал своим больным очень много различных лекарств. Но сейчас я пришел к выводу, что лучшее средство от всех недугов — это любовь!
— Ну а если и она не помогает? — спрашивают его.
— Тогда нужно лишь удвоить дозу! — отвечает доктор.
Предлагаю поднять бокалы за любовь!
***
Любовь – сладчайшее на вкус
И отравляющее зелье!
Любовь – бескровная дуэль,
Печаль сердец и их веселье!
За радость любви!
***
Хочу я за любовь сегодня выпить,
Чтобы у каждого в душе она жила,
Чтоб вы любили, и любимы были,
Чтоб душу согревала вам всегда.
До дна товарищи, вам предлагаю,
Чтоб пожелание мое сбылось,
Любовь, рождается внезапно,
Любовь всю жизнь потом живет!
***
Знаете почему мы все здесь собрались? Почему мы все сейчас сидим такие счастливые, весёлые? Всё это — благодаря любви. Любви наших родителей, нашей любви друг к другу. Любовь — она везде, она всё связывает, лечит и помогает жить. Так давайте выпьем за то чувство, которое дало нам жизнь и дальше её поддерживает!
***
Выпьем за то, чтобы столы ломились от изобилия, а кровати — от любви!
***
Любовь, подобно доброй репутации, будучи однажды потерянной, уже не возвратится никогда. Выпьем за то, чтобы мы их никогда не теряли — ни репутацию, ни любовь!
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Давайте выпьем за самое главное, что есть у человека - за чувство истины и истинные чувства!
Подборка тостов за любовь от писателей
Французский писатель Клод Тилье:
"Быть любимым - это больше, чем быть богатым, ибо быть любимым - значит быть счастливым!"
Выпьем за любовь, делающую человека и счастливым, и богатым!
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Оноре де Бальзак говорил: "Любовь - единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего". Выпьем за вечную любовь!
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Франсуа де Ларошфуко говорил:
"Существую различные лекарства от любви, но нет ни одного надежного".
Давайте выпьем за неизлечимо больных этой болезнью!
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В свое время Виктор Гюго говорил:
"Любовь - как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца".
Так давайте выпьем за сад любви, растущий на ниве вашей жизни!
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Жили в Древней Греции 4 философа : Фалес , Анаксимен , Гераклит и ещё один ( ну не помню я как его звали ... ) Всю свою жизнь они спорили друг с другом о том , что является первоначалом всего ... Фалес говорил , что первоначало всего - вода ; Анаксимен утверждал , что это - воздух ; Гераклит был уверен , что это - огонь ; четвёртый думал , что это - земля ...
Так выпьем же не за эти споры , а за первоначало всего - за пятый элемент , без которого нас бы не было ... Я поднимаю этот бокал за Любовь!
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"Умный человек может быть влюблен как безумный, но не как дурак," - писал Ларошфуко.
Так давайте же выпьем за безумную любовь!
Тосты за женщин в прозе
Далеко в горах жили враждующие племена гигантских орлов и беркутов. И был у них талисман — сказочной красоты ожерелье, за которое они постоянно воевали. И вот во время одной битвы ожерелье порвалось, бусинки разлетелись по всему миру, и от них пошел женский род. Так выпьем же за жемчужины, которые собрались за этим столом.
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Слезами женщины добиваются большего, чем мужчины умом. Так выпьем за умных женщин, которые всегда знают, когда нужно пустить слезу!
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Безупречная женщина - та, которую трудно упрекнуть в желании выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. За безупречных женщин!
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Во все времена поэты сравнивали женщину и жизнь с водой. Выпьем же за озера ваших глаз, вашу глубокую, как море, душу, чистое, как родник, сердце. За то, чтобы жизнь ваша была, как вода: спокойная и бурная, глубокая и ласковая, непредсказуемая и плавная. И бескрайняя, как океан.
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Женщины — это цветы жизни. Цветите же всегда, озаряйте нас своими прекрасными улыбками, дарите тепло своих нежных сердец. Давайте поднимем бокалы за милых дам, находящихся рядом с нами!
Никогда не спорь с женщиной: если ты переспоришь, она сочтет тебя грубияном, если она переспорит, посчитает дураком. За милых дам, умеющих спорить!
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Девушка – это звезда. А звезды прекрасны ночью. Поднимем же наши бокалы за полярные ночи!
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Мужчины считают, что женщины хуже разбойников, потому что разбойники кричат: «Жизнь или кошелек!», а женщины требуют и то и другое. Так выпьем за женщин, которые всегда добиваются желаемого!
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Безумная женщина - та, от которой многие без ума.За безумных женщин!
***
Дети – цветы жизни. Так давайте дарить цветы красивым девушкам!
***
Ну...За женщин!
Тосты за женщин в стихах
Подобно скатившейся с неба звезде,
Прекрасная дама купалась в пруде.
Завидев у берега смятый корсаж,
Явился туда любознательный паж.
Увидев пажа от себя в двух шагах,
Прекрасная дама воскликнула: «Ах!»
Но паж ничего не ответствовал ей
И стал лицемерно кормить лебедей.
Подобным бестактным поступком пажа
Зарезана дама была без ножа.
Так в этом пруду всем повесам в укор
Прекрасная дама сидит до сих пор.
Выпьем за прекрасных дам и решительных пажей!
***
Чего бы звездочет ни нагадал,
Астрологам я просто не внимаю!
За милых женщин свой вина бокал
С волненьем я сегодня поднимаю.
***
Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастье,
В лучшем стремлении – первый привет,
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.
***
Итак, за женщин! В их сердцах объединились
Любовь и нежность, мужества запас.
И без сопротивления им на милость
Сдаются тигры, дремлющие в нас!
***
За женщин поднимаю я бокал,
За вашу нежность, красоту и совершенство,
За здесь присутствующих дам,
Вы наше счастье, это честно!
Здоровья вам, и бед не знать,
Цвести и радовать весь мир,
Всех удивлять и покорять,
Вы словно идол, вы кумир!