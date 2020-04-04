Третий тост - как удивить третим тостом за женщин и любовь

Сборник тостов про любовь и женщин поможет найти правильные слова в нужный момент.

За любовь пьют хотя бы один раз в почти каждой компании, обычно за нее звучит третий тост. Но сделать это красиво умеют не все. Сборник тостов про любовь поможет найти правильные слова в нужный момент. Пусть ваш тост будет красивым и запоминающимся.

Тосты за женщин и девушек поднимаются всегда, если за столом находится хотя бы одна представительница прекрасного пола. Удивите своих любимых и коллег красивым запоминающимся поздравлением, подчеркивающим их значимость.

УНИАН собрал для вас подборку лучших тостов за женщин и любовь.

Третий тост за любовь

Однажды у лектора спросили:

– А что такое любовь?

– Если спрашивает юноша, – ответил лектор, – я ему говорю: «Подожди, узнаешь». Если этот вопрос задает старик, я отвечаю ему: «Вспомни!». Если же этим интересуется человек средних лет, мне остается только пожалеть его.

Друзья, жалость унижает человека! Давайте лучше не задавать этого глупого вопроса. Любите и будьте любимыми!

***

Один известный врач сказал:

— Десятки лет я лечу людей. За это время выписал своим больным очень много различных лекарств. Но сейчас я пришел к выводу, что лучшее средство от всех недугов — это любовь!

— Ну а если и она не помогает? — спрашивают его.

— Тогда нужно лишь удвоить дозу! — отвечает доктор.

Предлагаю поднять бокалы за любовь!

***

Любовь – сладчайшее на вкус

И отравляющее зелье!

Любовь – бескровная дуэль,

Печаль сердец и их веселье!

За радость любви!

***

Хочу я за любовь сегодня выпить,

Чтобы у каждого в душе она жила,

Чтоб вы любили, и любимы были,

Чтоб душу согревала вам всегда.

До дна товарищи, вам предлагаю,

Чтоб пожелание мое сбылось,

Любовь, рождается внезапно,

Любовь всю жизнь потом живет!

***

Знаете почему мы все здесь собрались? Почему мы все сейчас сидим такие счастливые, весёлые? Всё это — благодаря любви. Любви наших родителей, нашей любви друг к другу. Любовь — она везде, она всё связывает, лечит и помогает жить. Так давайте выпьем за то чувство, которое дало нам жизнь и дальше её поддерживает!

***

Выпьем за то, чтобы столы ломились от изобилия, а кровати — от любви!

***

Любовь, подобно доброй репутации, будучи однажды потерянной, уже не возвратится никогда. Выпьем за то, чтобы мы их никогда не теряли — ни репутацию, ни любовь!

***

Давайте выпьем за самое главное, что есть у человека - за чувство истины и истинные чувства!

Подборка тостов за любовь от писателей

Французский писатель Клод Тилье:

"Быть любимым - это больше, чем быть богатым, ибо быть любимым - значит быть счастливым!"

Выпьем за любовь, делающую человека и счастливым, и богатым!

***

Оноре де Бальзак говорил: "Любовь - единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего". Выпьем за вечную любовь!

***

Франсуа де Ларошфуко говорил:

"Существую различные лекарства от любви, но нет ни одного надежного".

Давайте выпьем за неизлечимо больных этой болезнью!

***

В свое время Виктор Гюго говорил:

"Любовь - как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца".

Так давайте выпьем за сад любви, растущий на ниве вашей жизни!

***

Жили в Древней Греции 4 философа : Фалес , Анаксимен , Гераклит и ещё один ( ну не помню я как его звали ... ) Всю свою жизнь они спорили друг с другом о том , что является первоначалом всего ... Фалес говорил , что первоначало всего - вода ; Анаксимен утверждал , что это - воздух ; Гераклит был уверен , что это - огонь ; четвёртый думал , что это - земля ...

Так выпьем же не за эти споры , а за первоначало всего - за пятый элемент , без которого нас бы не было ... Я поднимаю этот бокал за Любовь!

***

"Умный человек может быть влюблен как безумный, но не как дурак," - писал Ларошфуко.

Так давайте же выпьем за безумную любовь!

Тосты за женщин в прозе

Далеко в горах жили враждующие племена гигантских орлов и беркутов. И был у них талисман — сказочной красоты ожерелье, за которое они постоянно воевали. И вот во время одной битвы ожерелье порвалось, бусинки разлетелись по всему миру, и от них пошел женский род. Так выпьем же за жемчужины, которые собрались за этим столом.

***

Слезами женщины добиваются большего, чем мужчины умом. Так выпьем за умных женщин, которые всегда знают, когда нужно пустить слезу!

***

Безупречная женщина - та, которую трудно упрекнуть в желании выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. За безупречных женщин!

***

Во все времена поэты сравнивали женщину и жизнь с водой. Выпьем же за озера ваших глаз, вашу глубокую, как море, душу, чистое, как родник, сердце. За то, чтобы жизнь ваша была, как вода: спокойная и бурная, глубокая и ласковая, непредсказуемая и плавная. И бескрайняя, как океан.

***

Женщины — это цветы жизни. Цветите же всегда, озаряйте нас своими прекрасными улыбками, дарите тепло своих нежных сердец. Давайте поднимем бокалы за милых дам, находящихся рядом с нами!

Никогда не спорь с женщиной: если ты переспоришь, она сочтет тебя грубияном, если она переспорит, посчитает дураком. За милых дам, умеющих спорить!

***

Девушка – это звезда. А звезды прекрасны ночью. Поднимем же наши бокалы за полярные ночи!

***

Мужчины считают, что женщины хуже разбойников, потому что разбойники кричат: «Жизнь или кошелек!», а женщины требуют и то и другое. Так выпьем за женщин, которые всегда добиваются желаемого!

***

Безумная женщина - та, от которой многие без ума.За безумных женщин!

***

Дети – цветы жизни. Так давайте дарить цветы красивым девушкам!

***

Ну...За женщин!

Тосты за женщин в стихах

Подобно скатившейся с неба звезде,

Прекрасная дама купалась в пруде.

Завидев у берега смятый корсаж,

Явился туда любознательный паж.

Увидев пажа от себя в двух шагах,

Прекрасная дама воскликнула: «Ах!»

Но паж ничего не ответствовал ей

И стал лицемерно кормить лебедей.

Подобным бестактным поступком пажа

Зарезана дама была без ножа.

Так в этом пруду всем повесам в укор

Прекрасная дама сидит до сих пор.

Выпьем за прекрасных дам и решительных пажей!

***

Чего бы звездочет ни нагадал,

Астрологам я просто не внимаю!

За милых женщин свой вина бокал

С волненьем я сегодня поднимаю.

***

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастье,

В лучшем стремлении – первый привет,

В битве за право – огонь соучастия,

Женщина – музыка. Женщина – свет.

***

Итак, за женщин! В их сердцах объединились

Любовь и нежность, мужества запас.

И без сопротивления им на милость

Сдаются тигры, дремлющие в нас!

***

За женщин поднимаю я бокал,

За вашу нежность, красоту и совершенство,

За здесь присутствующих дам,

Вы наше счастье, это честно!

Здоровья вам, и бед не знать,

Цвести и радовать весь мир,

Всех удивлять и покорять,

Вы словно идол, вы кумир!