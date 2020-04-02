В Тернополе из-за роста количества больных коронавирусом закрыли парикмахерские

Ранее парикмахерские города работали при условии предварительной записи клиентов и дезинфекции помещений каждые два часа.

В Тернополе из-за увеличения количества больных коронавирусной инфекцией на время карантина запретили работу парикмахерских.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, 16 марта городской штаб по борьбе с коронавирусом запретил работу салонов красоты, в то же время разрешил работать парикмахерским при условии предварительной записи клиентов, чтобы не формировались очереди, а также с обеспечением дезинфекции помещения каждые два часа.

Однако вчера было принято решение о приостановке работы парикмахерских города на время карантина.

«Учитывая стремительный рост количества больных в Тернопольской области, в частности, фиксацию случаев заболевания в Тернополе, было дополнительно оперативным штабом принято решение ужесточить карантинные меры. Поэтому работа парикмахерских даже при условии предварительной записи на время карантина запрещена», - подчеркнули в городском совете.

Также штаб запретил пикники и принял решение в выходные и праздничные дни обеспечить работу совместных патрулей из числа сотрудников полиции, ГСЧС, муниципальной инспекции в местах отдыха для соблюдения этого запрета.

По данным городского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 11:00 2 апреля в области зафиксировано 111 больных коронавирусом, из них трое - жители Тернополя.