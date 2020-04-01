Школа онлайн во время карантина: расписание уроков, когда и где будут транслировать

Со следующей недели ученики 5-11 классов смогут просматривать уроки онлайн.

В понедельник, 6 апреля, для учащихся 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Читайте такжеНадбавки к пенсиям, онлайн-школа и новый этап медреформы: какие изменения ждут украинцев в апреле (видео)

Речь идет об уроках по следующим предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Для каждого класса занятия будет отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.

Онлайн-уроки для 5 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "ПлюсПлюс" и "112 Украина".

Расписание уроков по дням:

понедельник – английский язык, математика, зарядка;

вторник – русский язык, математика, зарядка;

среда – украинский язык, история, зарядка, английский язык;

четверг – русский язык, математика, зарядка;

пятница – английский язык, математика, зарядка.

Онлайн-уроки для 6 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы ZOOM и News One.

Расписание уроков по дням:

понедельник – английский язык, математика, зарядка, биология;

вторник – русский язык, математика, зарядка, география;

среда – английский язык, математика, зарядка, история;

четверг – русский язык, математика, зарядка, биология;

пятница – русский язык, история, зарядка, английский язык, география, зарядка.

Онлайн-уроки для 7 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал ZIK.

Расписание уроков по дням:

понедельник – английский язык, история Украины, зарядка, математика, география, зарядка;

вторник – русский язык, математика, зарядка, биология, физика, зарядка;

среда – английский язык, математика, зарядка, химия, география, зарядка;

четверг – русский язык, всемирная история, зарядка, физика, биология, зарядка;

пятница – русский язык, математика, зарядка, английский язык, химия, зарядка.

Онлайн-уроки для 8 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканал "Индиго" и УНИАН.

Расписание уроков по дням:

понедельник – английский язык, история Украины, зарядка, алгебра, география, зарядка;

вторник – русский язык, геометрия, зарядка, биология, физика, зарядка, история Украины;

среда – английский язык, алгебра, зарядка, химия, география, зарядка;

четверг – русский язык, геометрия, зарядка, всемирная история, физика, зарядка;

пятница – химия, английский язык, зарядка, биология.



Онлайн-уроки для 9 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "Рада" и UA:Культура.

Расписание уроков по дням:

понедельник – русский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка, география;

вторник – украинская литература, геометрия, зарядка, физика, история Украины, зарядка, биология;

среда – английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка;

четверг – русский язык, геометрия, зарядка, физика, всемирная история, зарядка;

пятница – биология, украинская литература, зарядка, химия, английский язык, зарядка.

Онлайн-уроки для 10 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал UA:Первый.

Расписание уроков по дням:

понедельник – русский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка;

вторник – украинская литература, физика, зарядка, история Украины, биология, зарядка, география;

среда – английский язык, геометрия, зарядка, химия, география, зарядка;

четверг – русский язык, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка;

пятница – украинская литература, алгебра, зарядка, английский язык, химия, зарядка, биология.

Онлайн-уроки для 11 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал М1.

Расписание уроков по дням:

понедельник – русский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка;

вторник – украинская литература, биология, зарядка, история Украины, география, зарядка;

среда – английский язык, геометрия, зарядка, химия, биология, зарядка;

четверг – украинская литература, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка;

пятница – русский язык, физика, зарядка, химия, алгебра, зарядка.

Домашние задания на карантине

Читайте такжеМинобразования: учебный год в Украине закончится по плану - 1 июля (видео)

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки составило два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, в зависимости от длительности карантина в Украине.