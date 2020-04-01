Школа онлайн во время карантина: расписание уроков, когда и где будут транслировать
В понедельник, 6 апреля, для учащихся 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки.
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Речь идет об уроках по следующим предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.
Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
Для каждого класса занятия будет отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.
Онлайн-уроки для 5 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "ПлюсПлюс" и "112 Украина".
Расписание уроков по дням:
- понедельник – английский язык, математика, зарядка;
- вторник – русский язык, математика, зарядка;
- среда – украинский язык, история, зарядка, английский язык;
- четверг – русский язык, математика, зарядка;
- пятница – английский язык, математика, зарядка.
Онлайн-уроки для 6 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы ZOOM и News One.
Расписание уроков по дням:
- понедельник – английский язык, математика, зарядка, биология;
- вторник – русский язык, математика, зарядка, география;
- среда – английский язык, математика, зарядка, история;
- четверг – русский язык, математика, зарядка, биология;
- пятница – русский язык, история, зарядка, английский язык, география, зарядка.
Онлайн-уроки для 7 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал ZIK.
Расписание уроков по дням:
- понедельник – английский язык, история Украины, зарядка, математика, география, зарядка;
- вторник – русский язык, математика, зарядка, биология, физика, зарядка;
- среда – английский язык, математика, зарядка, химия, география, зарядка;
- четверг – русский язык, всемирная история, зарядка, физика, биология, зарядка;
- пятница – русский язык, математика, зарядка, английский язык, химия, зарядка.
Онлайн-уроки для 8 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканал "Индиго" и УНИАН.
Расписание уроков по дням:
- понедельник – английский язык, история Украины, зарядка, алгебра, география, зарядка;
- вторник – русский язык, геометрия, зарядка, биология, физика, зарядка, история Украины;
- среда – английский язык, алгебра, зарядка, химия, география, зарядка;
- четверг – русский язык, геометрия, зарядка, всемирная история, физика, зарядка;
- пятница – химия, английский язык, зарядка, биология.
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Онлайн-уроки для 9 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "Рада" и UA:Культура.
Расписание уроков по дням:
- понедельник – русский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка, география;
- вторник – украинская литература, геометрия, зарядка, физика, история Украины, зарядка, биология;
- среда – английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка;
- четверг – русский язык, геометрия, зарядка, физика, всемирная история, зарядка;
- пятница – биология, украинская литература, зарядка, химия, английский язык, зарядка.
Онлайн-уроки для 10 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал UA:Первый.
Расписание уроков по дням:
- понедельник – русский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка;
- вторник – украинская литература, физика, зарядка, история Украины, биология, зарядка, география;
- среда – английский язык, геометрия, зарядка, химия, география, зарядка;
- четверг – русский язык, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка;
- пятница – украинская литература, алгебра, зарядка, английский язык, химия, зарядка, биология.
Онлайн-уроки для 11 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал М1.
Расписание уроков по дням:
- понедельник – русский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка;
- вторник – украинская литература, биология, зарядка, история Украины, география, зарядка;
- среда – английский язык, геометрия, зарядка, химия, биология, зарядка;
- четверг – украинская литература, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка;
- пятница – русский язык, физика, зарядка, химия, алгебра, зарядка.
Домашние задания на карантине
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На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.
Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки составило два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, в зависимости от длительности карантина в Украине.