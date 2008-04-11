Гриценко: слова из российского Генштаба - не просто слова

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает на заседании Совета национальной безопасности и обороны обсудить последние заявления официальных лиц России, касающиеся стремлений Украины вступить в НАТО.

Об этом говорится в комментарии А.ГРИЦЕНКО, переданном УНИАН пресс-офисом председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

«После известных всему миру заявлений президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, министра иностранных дел Сергея ЛАВРОВА, а теперь начальника генерального штаба вооруженных сил РФ генерала армии Юрия БАЛУЕВСКОГО относительно стремлений Украины вступить в НАТО Россия перешла черту».

Он отметил, что это очень серьезно и более чем серьезно, чтобы на это не реагировать на высшем государственном уровне – на уровне Президента Украины, СНБО и парламента.

«Если российское руководство таким способом пытается отвлечь внимание своего населения от решения неотложных внутренних вопросов и пытается переключить его внимание на проблемы других государств, так это – не допустимо», - заявил украинский политик.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, слова российского начальника Генерального штаба о возможности применения военных и других средств в отношении Украины в случае продолжения ее движения в НАТО - это не просто слова.

«Российская Федерация – это государство, в котором просто так заявления не делаются, и в ней проводится серьезная информационная политика. И если генерал позволяет себе говорить такие вещи, так это мнение разделяет и высшее руководство государства», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Председатель парламентского комитета предлагает немедленно пригласить Посла РФ для получения пояснений по этому поводу, безотлагательно провести заседание СНБО с привлечением представителей парламента и серьезно обсудить дальнейшее сотрудничество с Российской Федерацией.

«Я уверен, что такие заявления консолидируют наше общество. Даже те, кто был противником НАТО, после таких высказываний в адрес Украины станут сторонниками стратегического курса на вступление в Альянс», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте В.ПУТИН в беседе с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может потерять целостность.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВ 8 апреля в интервью радио «Эхо Москвы» фактически подтвердил информацию, высказанную накануне в газете «Коммерсантъ». Кроме того, он добавил: ”Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО``.

10 апреля Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД РФ с просьбой безотлагательно предоставить разъяснения российской стороны относительно высказанных позиций В.ПУТИНА и С.ЛАВРОВА об Украине.

Сегодня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Ю.БАЛУЕВСКИЙ заявил, что в случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия совершит действия, направленные на обеспечение своих интересов. «Это будут меры не только военного, но и другого характера», – отметил он.

Отвечая на вопрос, какие меры военного характера Россия может принять, если Украина и Грузия вступят в НАТО, Ю.БАЛУЕВСКИЙ сказал: «Это вопрос неоднозначный».