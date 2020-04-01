Юморина на удаленке: послушайте тетю Соню - лучше сидите дома!

Лариса Козовая

Сегодня, пока весь мир напряженно следит за масштабами распространения COVID-19, в Южной Пальмире празднуют Юморину. Традиционного карнавала, уличных шоу и прочих гуляний, безусловно, не будет. Накрылся «медным тазом» и международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада», в формате которого (до усилившейся вирусной атаки) власти планировали провести День смеха.

В результате, 1 апреля 2020 года Юморина впервые предстала в совершенно ином виде. Вероятно, для поддержки «боевого духа» горожан на сайте профильного департамента горсовета была организовала онлайн-программа.

Зрителей «встречает» своеобразный музыкальный анонс: «Раз два три четыре пять… Ну что все дома?». Конечно, дома. Где же еще?! Перед глазами «прыгают» титры: «Я имею вам кое-что сказать. Таки будет Юморина на удаленке. Щас я сделаю вам весело!».

Не знаю, кому-то, может, весело, а кому-то - и не очень. Но предложенный вариант посмеяться позволяет с дресс-кодом в виде обычного халата и тапочек.

Как ни странно, но отмена массовых гуляний по случаю Юморины расстроила не всех.

Согласно программе, с утра и до вечера транслируются различные ролики. Это – записи выступлений известных сатириков Михаила Жванецкого и Романа Карцева, музыкальной группы «Деньги вперед», архив праздничных шествий, различные слайд-шоу (карикатур, фото и пр.), видео-зарисовки.

Не обошлось без обращений народных артистов Украины - Георгия Делиева и Бориса Барского – оба были, как всегда, прекрасны. Отмечу, что обожаемые всеми комики не преминули включить в свое творчество строку о пресловутой пандемии. Делиев записал песню о коронавирусе и выложил ролик в социальных сетях. Забавное видео уже набрало тысячи просмотров.

«Прикольная песня. Такого о коронованном вирусе вы еще не видели и не слышали. Пандемия. Ситуация в семьях. Смотреть до конца. Я плакал», - прокомментировал свое произведение артист.

Барский, в свою очередь, посвятил коронавирусу стихи, в которых в свойственном лишь ему, изысканном стиле высмеивает карантин.

Да, мы такие. Не упускаем возможности посмеяться, в том числе над собой. Если бы смех обладал противовирусным свойством, Одесса была бы самым физически здоровым городом на планете. Но сегодня, за неимением волшебной таблетки, праздновать приходится взаперти.

Как ни странно, но отмена массовых гуляний по случаю Юморины расстроила не всех. Многие горожане считают, что ей нужна «перезагрузка». Мол, праздничное действо с годами стало скучным и каким-то «рваным». Нарушены интересные традиции, больше не открывают (как было в прежние годы) прикольных мини-памятников… Дескать, большинство шуток – ниже пояса, и, если бы не участники «Комедиады», праздник превратился бы, как говорят в Одессе, в какой-то пшик. Все это, конечно, субъективно. Скептицизм критиков не стал бы причиной для отмены поездов, которые ежегодно мчали в курортный город воодушевленных туристов.

Другое дело – карантин: сложно представить веселящийся народ в защитных масках и с дезинфекторами. И, хотя, из ставших дефицитом бутылочек таки можно делать «пшик», лучше оставить эти радости на другой раз. Этот раз обязательно наступит.

Ведь Юморина уже переживала «черные» дни, но все равно возрождалась из пепла. Впервые она прошла в «черноморской жемчужине» в далеком в 1973-м с легкой руки выходцев из КВН. Тогда на улицы города вышли десятки тысяч одесситов. По знаменитой Дерибасовской улице прошла пестрая колонна: Паниковские с гусями, Остапы Бендеры, пираты, клоуны, прогрохотал парад старых автомобилей «Антилопа-Гну». Забыв о жестком идеологическом прессе и «железном занавесе», люди буквально сыпали остротами, шутками, анекдотами. И уже через три года праздник запретили власти. Аккурат, за глубокий тонкий юмор, который пришелся не по душе советским бонзам.

Пусть будет не очень смешно, главное – не делайте себе нервы.

Возобновился День смеха в конце 1980-х, и десятилетиями успешно собирал миллионы почитателей со всех уголков мира.

По понятным причинам одесскую Юморину отменили в 2014 году – в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни. В 2015-м она не состоялась из-за военных действий на востоке страны, а через год прошла, но без карнавального шествия.

В 2017-м праздник вернулся, а теперь его отменил микроскопический организм - незаметный для глаз, но уже унесший жизни десятков тысяч людей.

В общем, онлайн-Юморина как нельзя лучше подходит для сегодняшнего дня.

Пусть будет не очень смешно, главное – не делайте себе нервы. Помните: хорошие шутки не стареют, у них не отрастает мерзкая борода, и нет запаха нафталина. Как вещает в проекте-удаленке комический персонаж: «Послушайте тетю Соню, лучше сидите дома!». И с этим сложно не согласиться...

Лариса Козовая