В Сумах из-за отказа надевать маску в магазине оштрафовали покупателя

Мужчине придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

В Сумах мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без защитной маски и отказывался ее надевать, сегодня суд привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Заречного районного суда города Сумы.

В суде напомнили, что, согласно протоколу об административном правонарушении, вечером мужчина зашел в магазин «АТБ» без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски). Этим он нарушил решение исполнительного комитета Сумского горсовета, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП.

«Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе, и пояснил, что находился в магазине без маски. Вина человека подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде. При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя», - отмечается в сообщении.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420,4 грн в пользу государства.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет городского совета 28 марта утвердил правила поведения на улицах и в общественных местах населенных пунктов Сумской городской ОТГ во время карантина.

29 марта в Сумах сотрудники патрульной полиции составили административный прокол за нарушение карантина на мужчину, который отказался надевать средство индивидуальной защиты органов дыхания в супермаркете и не реагировал на замечания охранников, пытаясь попасть без нее в торговый зал.