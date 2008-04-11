Мэры городов просят Тимошенко не отнимать у них игровой бизнес

16:00, 11 апреля 2008
Общество
1208 0

"Лицензии – это своего рода бизнес Кабмина..."

В Украине необходимо сохранить двойное лицензирование игорного бизнеса.

Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав ПИТЦИК.

«Что касается игорного бизнеса – однозначно, чтобы были две лицензии. Но лицензирование необходимо упорядочить. Лицензирование – это своего рода бизнес правительства, и там необходимо навести порядок», - сказал М.ПИТЦИК, комментируя разработанный Госкомитетом по вопросам предпринимательства и регуляторной политики и утвержденный 9 апреля законопроект, который предусматривает отмену лицензий для игорного бизнеса, которые выдавались местными органами власти.

«У нас потихоньку забирают все те дела, где можно какую-то еще копейку органам местного самоуправления заработать», - сказал М.ПИТЦИК.

Как сообщал УНИАН, предложение ликвидировать двойное лицензирование игорного бизнеса содержится в изменениях к некоторым законам Украины, определяющим лицензирование некоторых видов хозяйственной деятельности, одобренных на заседании Кабинета министров 9 апреля.

Глава Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО сообщил журналистам, что предлагается оставить одну лицензию Министерства финансов. При этом он подчеркнул, что при действии одной лицензии местные органы власти смогут контролировать процесс ведения бизнеса.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter