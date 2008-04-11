В экономике Украины наблюдаются признаки стагфляции (одновременный спад производства и высокий уровень инфляции).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в своем выступлении в Верховной Раде во время отчета о состоянии денежно-кредитного рынка в пятницу.

Уровень инфляции по итогам первого квартала т.г. превысил прогноз годового показателя на 0,1% и составил 9,7%, а темпы роста промышленного производства на уровне 7,8% на 5,1% ниже, чем в первом квартале 2007 года.

«При интенсивном росте инфляции у нас падают темпы роста промышленного производства. Если такая тенденция закрепится, то переплетение этих двух негативных факторов может привести к чрезвычайно негативным последствиям в целом для экономического роста», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он отметил, что Нацбанк будет делать все для того, чтобы не допустить усиления стагфляционных процессов в экономике. В частности, монетарная политика будет направлена на то, чтобы деньги, выпускаемые в экономику, не спровоцировали существенного роста инфляции, а с другой стороны, чтобы стерилизационные мероприятия НБУ не тормозили экономического роста.

По информации В.СТЕЛЬМАХА, в конце прошлого года произошли существенные поступления денег в экономику страны, и для нивелирования возможных негативных последствий Нацбанк провел несколько мероприятий по связыванию денежной массы. В частности, Нацбанк увеличил сумму формируемых коммерческими банками обязательных резервов. Таким образом, с начала года удалось стерилизовать около 20 млрд. грн.

При этом глава НБУ отмечает, что на сегодня в экономике Украины достаточно денег в обращении для обеспечения запланированного роста ВВП в 2008 году на уровне 6,8%.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

МВФ также ухудшил прогноз среднегодовой инфляции с 10,8% до 21,9% на 2008 год.

В апреле Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% до 17,2%. При этом Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП в 2008 году на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

По данным Госкомстата, в Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%. С начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В то же время, в марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составили 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 год – 22,5%.

Бюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%.