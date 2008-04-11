Ющенко отменил два постановления Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие постановления правительства, которым Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко подчинялся Кабинету Министров Украины.

Указ от 8 апреля “Об остановке действия постановлений Кабинета Министров Украины от 16 января 2007 года №35 и от 14 марта 2007 года №443” размещено на официальном сайте главы государства.

Постановлением правительства 16 января 2007 года «Вопрос Киевского национального университета имени Тараса Шевченко» подтверждались полномочия Виктора СКОПЕНКО как ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Постановлением от 14 марта 2007 года Кабинет Министров Украины утвердил Устав Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, согласно которому к полномочиям Кабинета Министры отнесены, в частности, вопрос назначения по представлению конференции трудового коллектива ректора названного Университета.

Президент отмечает, что отмеченные нормативно-правовые акты Кабмина не соответствуют пункту 5 статьи 116 Конституции Украины, согласно которому Кабинет Министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и «О высшем образовании», которые регулируют соответствующие вопросы, не относят к полномочиям Кабинета Министров функции по управлению высшими учебными заведениями государственной формы собственности, в частности назначение руководителей таких заведений и утверждение их уставов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент объявил свое решение освободить В.СКОПЕНКО от должности ректора этого высшего учебного заведения.