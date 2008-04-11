Погода на выходные

Завтра в Украине сохранится теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность В западных областях дожди, грозы. На остальной территории без существенных осадков, лишь днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях местами туманы. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах, а днем и на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, на побережье морей 10-15°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

13-14 апреля в Украине переменная облачность. 13 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Крыма, дожди с грозами, в западной части местами сильные дожди. 14 апреля преимущественно без осадков, лишь в Крыму, Приазовье и на западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 13 апреля местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 13 апреля 6-11°, 14 апреля 3-8° тепла; днем 12-17°, 13 апреля на юге и востоке до 22°, в западных областях 8-13°; в Карпатах 13 апреля ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, 14 апреля ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

15- 16 апреля в Украине временами дожди, местами грозы, в Карпатах дождь с мокрым снегом, лишь ночью 15 апреля в северной половине, 16 апреля в Крыму и на крайнем востоке, а ночью и в южных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 2-8° тепла, 15 апреля в южной части 5-10° тепла; днем 9-15°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

13-14 апреля в столице переменная облачность. Днем 13 апреля кратковременные дожди, грозы, в остальное время без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 13 апреля порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13 апреля 6-11°, 14 апреля 3-8° тепла; днем 12-17°.

15- 16 апреля в Киеве временами дождь, местами гроза, лишь ночью 15 апреля без осадков. Температура ночью 2-8° тепла, днем 9-15°.