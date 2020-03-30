В эпицентре коронавируса на Тернопольщине – ажиотаж на дезинфекцию домов

Единственный в Монастыриском районе дезинфектор не справляется с повышенным спросом на услугу.

В Тернопольской области в Монастыриском районе, который является эпицентром заражения коронавирусом в регионе, наблюдается ажиотаж среди местных жителей на дезинфекцию домов.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

По его данным, за день поступают сотни звонков относительно дезинфекции внутренних помещений, подъездов домов, где проживают люди на самоизоляции или контактные.

При этом в настоящее время на три района есть всего один дезинфектор, и этот человек не в состоянии выполнить все заказы.

«Он падает с ног. Чтобы подобных звонков в штаб было меньше, чтобы не отвлекали от работы, я даю такой общий ответ тем, кто меня читает: вчера моя жена сшила себе маску, надела резиновые перчатки, взяла моющие средства, которые были в квартире, и вымыла перила, окна, подоконники, лестничные клетки от 1-го этажа по 5-й. Люди, пожалуйста не думайте, что если вы приехали из Италии и теперь на карантине, то вам уже запрещено работать! У нас нет «inserviente», как в Милане», - подчеркнул Дронь.

Он также сообщил, что в конце недели в штаб поступил звонок от пожилой женщины из непроблемного села. Пенсионерка просила прислать спасателей, чтобы продезинфицировали ее двор, поскольку на него дважды плюнула ее соседка.

«Я оставил этот сигнал без ответа», - написал Дронь.

Он также сообщил, что по состоянию на 9:00 30 марта в Монастыриском районе зафиксировано 47 инфицированных коронавирусом. Из них 25 - медики (7 врачей, 12 медсестер, 6 младших медсестер), 5 детей, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдетсадом.

По состоянию на сегодняшнее утро в целом в Тернопольской области зафиксировано 60 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.