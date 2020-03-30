Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в киевском отеле "Казацкий"

Украинцы должны пройти обсервацию течение 14 дней.

Около 100 украинцев с Бали (Индонезия), которые в выходные прибыли в Украину, разместили на обсервацию в Киеве в отеле «Казацкий».

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Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская. «Сегодня в 6:00 государственное предприятие Министерства обороны «Отель «Казацкий», который в Киеве, разместил 100 человек, прибывших с Бали и Катара", - рассказала она.

Пресс-секретарь Минобороны напомнила, что во исполнение требования президента Украины с целью обеспечения безопасности распространения эпидемии все, кто прибывает в страну, должны пройти обсервацию течение 14 дней. К отелю «Казацкий» обратилась местная власть с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса.

«Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы», - отметила Павловская.

По ее словам, отель «Казацкий» 20 дней находился на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие с Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еду будут им доставлять к номерам.

«Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета. Кроме того, ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны», - добавила пресс-секретарь ведомства.

Как сообщал УНИАН, 27 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал на выходные возвращение украинцев из-за рубежа, несмотря на закрытие пассажирского сообщения, и в частности из Индонезии. По данным МИД, на острове Бали в Индонезии застряли 740 украинцев, которые ожидали эвакуации "Катарскими авиалиниями" в Катар для пересадки на самолет украинской компании SkyUp.