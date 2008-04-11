Секретариат Президента: газ в Украину будет поставлять «РосУкрЭнерго»

Компания «РосУкрЭнерго» по контракту с НАК «Нафтогаз Украины» в этом году будет поставлять газ в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что между НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» подписан контракт на поставку газа в объеме около 50 млрд. кубометров до конца этого года.

«Это значит, что наконец Украина начинает потреблять легитимный газ», - отметил О.ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что «РосУкрЭнерго» сохранило свои позиции как посредника.

Он также сообщил, что в Украине вместо «УкрГаз-Энерго» зарегистрировано новое предприятие - дочернее предприятие ОАО «Газпрома» ООО «Газпром сбыт Украина».

А.ШЛАПАК также отметил, что нет информации о том, урегулирован ли вопрос о погашении долга за газ, но подчеркнул, что ресурсы для этого есть.

«Правительство утвердило на последнем заседании финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», где пообещало существенную бюджетную поддержку НАК «Нафтогаз». Имею надежду, что парламент поддержит данную инициативу, и при доработке бюджета эти средства будут учтены», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

По его словам, российская сторона настаивала на сохранении компании-посредника по снабжению газа в Украину - «РосУкрЭнерго».

«РосУкрЭнерго» сохранено – это требование российской стороны – как посредник. А в Украине мы получили другого посредника – это дочь «Газпрома». Чем она лучше «УкрГаз-Энерго» – поживем, увидим», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилиированная компания ОАО «Газпром» ежегодно будет осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

9 апреля стало известно, что “Газпром” зарегистрировал ООО «Газпром сбыт Украина», которое будет заниматься реализацией газа на украинском рынке.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» – ЗАО «УкрГаз-Энерго».

10 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали протокол о продаже на внутреннем рынке Украины 7,5 млрд. кубометров газа. Она также неоднократно говорила, что устранила посредников с газового рынка Украины.