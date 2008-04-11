Отопление в Киеве будут отключать постепенно

На следующей неделе в Киеве закончится отопительный сезон. Постепенное отключение отопления начнется 14 апреля.

Об этом сообщает газета “Хрещатик” со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

“В прошлом году было так же тепло, мы раньше начали отключать. После этого похолодало, и все обвинили нас в том, что на улице холодно, а мы отключили. Поэтому два раза на одни и те же грабли я наступать не хочу. Я дождусь 14 числа. Будет приказ, с 14 апреля постепенно начнем отключать. Я же не знаю, на день похолодает, и у людей будет холодно”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщалось, отопительный сезон в Киеве начался 11 октября 2007 года.