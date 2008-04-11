Чиновники не пустили ревизоров в Киевскую администрацию

Вопреки требованиям Закона Украины “О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине” должностные лица Киевской городской государственной администрации не допустили работников Государственной контрольно-ревизионной службы (ГКРС) к проведению запланированной ревизии структурных подразделений КГГА 3 апреля 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Главном контрольно-ревизионном управлении, в соответствии с п. 3.1 Плана контрольно-ревизионной работы ГлавКРУ Украины на ІІ квартал 2008 года предусмотрено проведение ревизии выполнения бюджета г. Киева за ІІ полугодие 2007 года и завершенный отчетный период 2008 года. В частности, запланировано проведение ревизии на таких объектах: Аппарат Киевской городской государственной администрации; Главное финансовое управление КГГА; Управление делами КГГА; Главное управление экономики и инвестиций КГГА; Главное управление земельных ресурсов КГГА.

По сообщению ГлавКРУ, за недопущение к проведению ревизии на руководителей структурных подразделений Бронислава СТИЧИНСКОГО (аппарат КГГА), Виктора ПАДАЛКУ (Главное финансовое управление), Николая МОРОЗА (управление делами КГГА), Марину ЛУКАШИНУ (Главное управление экономики и инвестиций), Анатолия МУХОВИКОВА (Главное управление земельных ресурсов) составлены протоколы об административном правонарушении.

Для обеспечения реализации законных требований работников ГКРС по проведению ревизии, ГлавКРУ обратилось в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины.