Коронавирус на Буковине: волонтеры отблагодарили медиков цветами (видео)

В Черновицкой области зафиксировано больше всего больных коронавирусом пациентов.

Буковинские волонтеры подарили цветы медицинскому персоналу инфекционного отделения областной больницы. Во время пандемии коронавируса именно на это отделение приходится огромная нагрузка.

Читайте такжеЧеловечность против коронавируса: одессит бесплатно раздал горожанам 4 тысячи защитных масок (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Черновицкой области зафиксировано больше всего больных коронавирусом пациентов – 38. Именно сюда со всего региона доставляют инфицированных.

Здешнему персоналу привезли цветы. К каждому букету собственноручно подписали открытки.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине возросло количество жертв и инфицированных коронавирусом COVID-19.