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Коронавирус на Буковине: волонтеры отблагодарили медиков цветами (видео)

11:33, 25 марта 2020
Общество
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Буковинские волонтеры подарили цветы медицинскому персоналу инфекционного отделения областной больницы. Во время пандемии коронавируса именно на это отделение приходится огромная нагрузка.

Читайте такжеЧеловечность против коронавируса: одессит бесплатно раздал горожанам 4 тысячи защитных масок (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Черновицкой области зафиксировано больше всего больных коронавирусом пациентов – 38. Именно сюда со всего региона доставляют инфицированных.

Здешнему персоналу привезли цветы. К каждому букету собственноручно подписали открытки.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине возросло количество жертв и инфицированных коронавирусом COVID-19.

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