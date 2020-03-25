Человечность против коронавируса: одессит бесплатно раздал горожанам 4 тысячи защитных масок (видео)

Одесситы охотно брали маски и эмоционально благодарили предпринимателя.

В Одессе местный предприниматель устроил необычную акцию. Он решил помочь горожанам уберечься от коронавируса и раздал людям четыре тысячи масок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Место для своей акции он выбрал транзитное для пешеходов – рядом бювет и парк с рынком. Только достал из авто табличку "бесплатные маски", и люди сразу выстроились в очередь. Все имеющиеся защитные маски он раздал за полтора часа.

Одесситы охотно брали маски и эмоционально благодарили предпринимателя. Сам Евгений Колотилин хочет, чтобы к его инициативе присоединились все, кто имеет деньги и желание помочь людям в непростое время.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.