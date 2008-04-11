Украина, Польша и Литва сформируют совместный военный батальон

Украина, Польша и Литва намерены сформировать совместный военный батальон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

По его словам, сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Планируется, что на протяжении 2008-2009 годов эта работа будет завершена, и в 2010 году «этот батальон уже будет полностью готов».

Как сказал министр, имеется в виду, что будут полностью подготовлены все необходимые документы, база таким образом, чтобы в 2012 году этот батальон уже действовал.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, основным вопросом создания батальона остается совместимость Украины и Польши и Литвы, которые являются странами НАТО.

Вместе с тем, министр отметил, что с представителями этих стран "у нас нет языкового барьера и, что особенно важно, нет ментального барьера".