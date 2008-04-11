В Полтавской области на частном дворе выкопали 118 мин

Вчера в 13.45 в с. Вороньки Чернухинского района Полтавской области на частном дворе во время проведения земляных работ были обнаружены 118 мин времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место нахождения боеприпасов охраняется. Обезвреживание планируется осуществить сегодня пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Полтавской области.

Всего за сутки на территории Украины обнаружено 127 боеприпасов, а именно: авиабомба, 4 артиллерийских снаряда, 121 мина и граната времен Великой Отечественной войны.