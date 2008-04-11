В Полтавской области на частном дворе выкопали 118 мин
08:49, 11 апреля 2008Общество
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Обезвредят сегодня
Вчера в 13.45 в с. Вороньки Чернухинского района Полтавской области на частном дворе во время проведения земляных работ были обнаружены 118 мин времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, место нахождения боеприпасов охраняется. Обезвреживание планируется осуществить сегодня пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Полтавской области.
Всего за сутки на территории Украины обнаружено 127 боеприпасов, а именно: авиабомба, 4 артиллерийских снаряда, 121 мина и граната времен Великой Отечественной войны.
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