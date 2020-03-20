В Житомире медики будут бесплатно ездить на работу во время карантина
16:48, 20 марта 2020Общество
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Медикам раздадут специальные карточки для бесплатного проезда в общественном транспорте.
Карточка будет действовать на всех видах общественного транспорта города / фото Facebook Сергей Сухомлин
В Житомире за счет городского бюджета медикам обеспечат бесплатный проезд на работу на период карантина.
Об этом в Facebook написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Согласно сообщению, медики Житомира смогут бесплатно ездить на работу благодаря специальным карточкам.
«Сегодня медработников Житомира за счет городского бюджета начнем обеспечивать транспортными карточками с особыми наклейками. Если вы увидите человека с такой карточкой, пропустите его в маршрутку, троллейбус или трамвай в первую очередь», - написал он.
Как уточнили в пресс-службе Житомирского горсовета, средства на это выделят из городского бюджета.
Речь идет о транспортных карточках с определенной суммой средств на счете.
Транспортная карточка будет действовать на всех видах общественного транспорта города.
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