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В Житомире медики будут бесплатно ездить на работу во время карантина

16:48, 20 марта 2020
Общество
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Карточка будет действовать на всех видах общественного транспорта города / фото Facebook Сергей Сухомлин

Об этом в Facebook написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Согласно сообщению, медики Житомира смогут бесплатно ездить на работу благодаря специальным карточкам.

«Сегодня медработников Житомира за счет городского бюджета начнем обеспечивать транспортными карточками с особыми наклейками. Если вы увидите человека с такой карточкой, пропустите его в маршрутку, троллейбус или трамвай в первую очередь», - написал он.

Как уточнили в пресс-службе Житомирского горсовета, средства на это выделят из городского бюджета.

Речь идет о транспортных карточках с определенной суммой средств на счете.

Транспортная карточка будет действовать на всех видах общественного транспорта города.

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