В Житомире медики будут бесплатно ездить на работу во время карантина

Медикам раздадут специальные карточки для бесплатного проезда в общественном транспорте.

В Житомире за счет городского бюджета медикам обеспечат бесплатный проезд на работу на период карантина.

Об этом в Facebook написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Согласно сообщению, медики Житомира смогут бесплатно ездить на работу благодаря специальным карточкам.

«Сегодня медработников Житомира за счет городского бюджета начнем обеспечивать транспортными карточками с особыми наклейками. Если вы увидите человека с такой карточкой, пропустите его в маршрутку, троллейбус или трамвай в первую очередь», - написал он.

Как уточнили в пресс-службе Житомирского горсовета, средства на это выделят из городского бюджета.

Речь идет о транспортных карточках с определенной суммой средств на счете.

Транспортная карточка будет действовать на всех видах общественного транспорта города.