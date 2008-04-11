Харьков заказал памятник жертвам Голодомора Зурабу Церетели
06:48, 11 апреля 2008Общество
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Об этом сообщил главный архитектор области
|Зураб Церетели
В скульптурную композицию, которую планируется установить возле окружной дороги Харькова, войдут фигуры, изображающие украинскую семью, а также гранитные плиты с указами советского руководства, изданными во времена Голодомора. Один из указов не позволял украинцам выезжать в Россию, другой запрещал покидать села.
По словам Шкодовского, памятник сначала планировали заказать одной из мастерских Киева, однако там отказались выполнять заказ, сославшись на занятость. В итоге харьковчане обратились к российским скульпторам.
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