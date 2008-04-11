Харьков заказал памятник жертвам Голодомора Зурабу Церетели

Мастерская Зураба Церетели приступила к работе над памятником жертвам Голодомора - массового голода на Украине в начале 1930-х годов. Об этом, как сообщает "Новый регион" , заявил главный архитектор Харьковской области Юрий Шкодовский.

В скульптурную композицию, которую планируется установить возле окружной дороги Харькова, войдут фигуры, изображающие украинскую семью, а также гранитные плиты с указами советского руководства, изданными во времена Голодомора. Один из указов не позволял украинцам выезжать в Россию, другой запрещал покидать села.

По словам Шкодовского, памятник сначала планировали заказать одной из мастерских Киева, однако там отказались выполнять заказ, сославшись на занятость. В итоге харьковчане обратились к российским скульпторам.