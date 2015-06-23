В Кировограде открыли Украинский Центр Томотерапии для лечения онкологических больных

Как передает корреспондент УНИАН, это первый в стране проект государственно-частного партнерства в онкологической отрасли. Такую модель инициаторы проекта предлагают как пилотную для развития украинской онкологии.

В церемонии открытия Украинского Центра Томотерапии принял участие министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

Министр подчеркнул, что Центр Томотерапии в Кировограде - это европейская модель развития медицины, в которой сочетаются интересы пациента, государства и инвестора.

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«Подобные медицинские учреждения нужны всем регионам страны. У каждого украинца должен быть доступ к лечению в новейших медицинских центрах. Это показательный пример того, что мы хотим построить в стране. Когда государство оплачивает услугу, средства идут за пациентом, инвестор строит структуру, а человек может выбирать, куда ему лучше идти лечиться. Государство не в состоянии инвестировать такие огромные деньги в развитие медицинских учреждений. Но если мы будем платить за медицинскую услугу, такие проекты начнут появляться по всей стране», - отметил Квиташвили.

Он поздравил кировоградцев с открытием нового лечебного центра, а также поблагодарил инициаторов и инвесторов проекта.

«Большое спасибо всем, кто принимал участие в проекте. С нашей стороны всегда будет поддержка и помощь. Этот центр - это образец как нужно строить систему оказания онкологической помощи. Спасибо местным властям за то, что не мешали, а помогали. А также тем, кто взял на себя такой финансовый и управленческий риск. Но без риска ничего не развивалось бы», - отметил министр.

Инициатор проекта Константин Гаевский отметил, что данная модель медицинского учреждения является инновационной для Украины.

«Обследование и лечение в частных украинских или иностранных больницах не по карману подавляющему большинству украинцев. Решить эту проблему можно благодаря внедрению европейской модели лечения онкобольных, предусматривающей сотрудничество государства и частных инвесторов», - отметил Гаевский.

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Иностранные инвесторы, которые присутствовали на церемонии открытия, выразили заинтересованность в сотрудничестве по созданию подобных центров. Елиаз Омер, генеральный директор Amethyst Group, сообщил: «Центр, который я посетил сегодня, ничем не отличается от онкологических центров в Европе. Я знаю, что Украина нуждается еще в десятках подобных центров, на создание которых у государства нет средств. Мы заинтересованы инвестировать в их создание и уже изучаем ситуацию в нескольких крупных городах страны. Возможно, сейчас, до старта радикальной реформы в медицинской отрасли, наиболее благоприятный момент для инвестиций в украинскую медицину».

По словам директора Национального института рака Елены Колесник, создание инновационных центров по лечению рака, которые работают по принципу государственно-частного партнерства, очень актуально для Украины.

«В Украине более миллиона онкологических больных. Риску заболеть онкологией склонны каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. Это очень большое количество пациентов. 70-80% онкобольных нуждаются в лучевой терапии. В нашей стране от 60 до 90% медицинского оборудования находится в очень неудовлетворительном состоянии, плохая материально-техническая база. Создание инновационных центров по лечению рака, которые работают по принципу государственно-частного партнерства, очень актуально для Украины», - отметила Колесник.

В свою очередь главный врач Украинского Центра Томотерапии Мия Сихарулидзе рассказала, что в заведении внедрены последние мировые научные и технологические достижения и лучшие практики украинской онкологической школы.

«Команда центра - наша гордость. Мы собрали экспертов со всей страны. Благодаря новой перспективе профессионального роста в Кировоград переехали харьковские, киевские, львовские, донецкие, луганские и крымские врачи: медицинские инженеры, рентгенологи, инженеры-радиологи (медицинские физики), специалисты по лучевой терапии и другие. Томотерапия как метод лучевой терапии совершенно новый для Украины, но не для западной медицины, где он доказал превосходство над другими методами радиотерапии. А в некоторых случаях - безальтернативность», - отметила Сихарулидзе.

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Украинский Центр Томотерапии принял первых пациентов в помещении Кировоградского онкологического диспансера весной 2015 года. Центр оснащен по примеру лучших онкологических медицинских центров мира. В УЦТ сосредоточены технологическая мощь современного оборудования для ранней диагностики и лечения рака.

При диагностике и лечении рака врачи центра применяют лучшие мировые стандарты онкологической помощи, в частности, человечное, порядочное и гуманное отношение к пациенту.

В рамках государственно-частного партнерства все дети Кировоградщины, у которых подозревают развитие онкологической патологии, с 2016 года будут лечиться в Центре Томотерапии бесплатно. Также ежегодно 50 взрослых пациентов областного онкодиспансера смогут бесплатно получить медицинскую помощь в УЦТ. Всего центр сможет принять до 2 тысяч пациентов в год.