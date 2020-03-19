На Житомирщине у госпитализированных супругов экспресс-тест коронавирус не обнаружил

Пенсионерам-супругам еще будут проводить лабораторные исследования на коронавирус.

В Житомирской области у двух граждан, контактировавших с умершей от COVID-19 женщиной, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Житомирского облуправления здравоохранения Николай Суслик.

«У двух пенсионеров из Брусилова, которых госпитализировали в Коростышевскую райбольницу, тест на коронавирус отрицательный, но еще будут проводиться лабораторные исследования», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомирской области из-за ухудшения состояния здоровья в Коростышевскую районную больницу госпитализировали супругов (мужчина и женщина 1960 и 1962 года рождения), которые контактировали с умершей от коронавируса жительницей города Радомышль. О своем пребывании в контакте с женщиной не заявили. Им сделали экспресс-тест на коронавирус.

Как известно, 13 марта в г. Радомышль Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина.