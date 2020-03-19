Инфицированный коронавирусом житель Житомира, кроме Австрии, побывал в Германии

За границу мужчина ездил на отдых с другом и его сыном.

Житель Житомира, у которого подтвердили инфицирование коронавирусом, кроме Австрии, побывал в Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

«Этот мужчина с другом и его сыном отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии, затем уехал в Германию, а оттуда самолетом в Украину», - рассказал он.

По словам Бунечко, до госпитализации мужчина находился дома в самоизоляции.

«Сейчас он - в инфекционном отделении одной из житомирских больниц, рядом с его палатой выставлена охрана», - отметил председатель ОГА.

По информации Бунечко, мужчине 49 лет, он частный предприниматель.

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом в городе.

«Сегодня у нас первый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом в городе Житомир. Житомирянин, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека», - сказал мэр.