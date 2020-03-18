В Житомире отдельные магазины продолжают работать, несмотря на запрет

Также не соблюдается требование об одновременном пребывании в салоне общественного транспорта не более 10 пассажиров.

В Житомире вопреки введенному из-за коронавируса карантину отдельные магазины продолжают работать.

Как передает корреспондент УНИАН, один из таких магазинов, который расположен на улице Гагарина, 43, активно торгует обувью, одеждой, косметикой.

Также на «Житнем рынке» до сих пор продают не только продукты и товары первой необходимости, но и одежду, обувь и сумки.

Кроме того, не соблюдается требование об одновременном пребывании в салоне общественного транспорта не более 10 пассажиров - людей в основном никто не считает. В маршрутки и троллейбусы часто заходят все желающие.

Как сообщал УНИАН, в Житомире с 17 марта в рамках карантинных мероприятий с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты заведения торговли, которые не реализуют продукты питания и хозяйственные товары, а с 19 марта - рестораны, кафе, кофейни, рынки.