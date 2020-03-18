На борьбу с коронавирусом на Днепропетровщине выделили более 44 миллионов гривен

В частности, 23 миллиона гривен направят на закупку медицинского оборудования.

Днепропетровский облсовет выделил 44,5 миллиона гривен на мероприятия эпидемической безопасности в связи с коронавирусом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, за выделение этих средств проголосовали депутаты бюджетной комиссии облсовета, которую в экстренном порядке собрали в режиме телеконференции. Председатель облсовета Святослав Олейник подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что из них 21,5 млн грн направлено на обеспечение готовности учреждений здравоохранения Днепропетровской области к предоставлению медицинской помощи лицам, которые соответствуют определению случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

Кроме того, 23 млн грн пойдут на централизованную закупку медицинского оборудования.

Одновременно решается вопрос дополнительного финансирования доплаты врачам и срочной закупки средств индивидуальной защиты повышенной степени медицинским работникам, которые находятся в зоне наибольшего риска при контакте с потенциально инфицированными лицами.

«Медперсонал, который работает в инфекционных клиниках и будет задействован в лечении людей с подозрением на коронавирус или непосредственно инфицированных, получит 100% надбавки к зарплате и страхование жизни. Все мероприятия осуществляются за счет финансирования из областного бюджета», - цитирует пресс-служба председателя облсовета Олейника.