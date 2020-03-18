В Черновцах полиция расследует смерть инфицированной коронавирусом женщины

Медики утверждают, что женщина умерла не от коронавируса, а другого заболевания.

Правоохранители устанавливают причину смерти 33-летней жительницы Черновицкой области, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Диана Козлова, правоохранители по результатам мониторинга соцсетей открыли уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

В то же время медики Черновицкой областной клинической больницы выразили уверенность, что причиной смерти инфицированной женщины стал не коронавирус, а другое заболевание.

Как сообщила сегодня на брифинге медицинский директор по лечебной работе этого заведения Ольга Снигуряк, причиной смерти стал судорожный синдром на фоне отека головного мозга. При этом медик не исключает, что могло произойти кровоизлияние в мозг.

«Это все произошло из-за того, что у нее сложная патология нервной системы. Кроме того, имели место тяжелые дисметаболические нарушения на фоне другой патологии эндокринной системы. И третье, это было поражение легких без легочной недостаточности, и параллельно мы зафиксировали коронавирус. Поэтому она поступила к нам», - сообщила медик.

По словам Снигуряк, муж умершей недавно вернулся из Италии, а у нее поднялась температура до 37 градусов, после чего ее госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черновцах 16 марта в инфекционном отделении областной больницы умерла 33-летняя женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Ее госпитализировали в медучреждение 14 марта.

17 марта Центр общественного здоровья подтвердил, что женщина была инфицирована коронавирусом.