В Крыму с 1 июля поднимают тарифы на газ

Как сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам российского правительства Крыма, рост тарифа для потребителей, которые используют менее 6000 куб. м. газа в год, достигнет 10%, передает портал Крым. Реалии.

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Новые тарифы объясняют принятием Федеральной службой по тарифам решения об увеличении оптовой цены на газ.

"Эксперты комитета провели расчет на основании утвержденных приказов ФСТ и определили, что розничная цена на газ для населения, при условии потребления менее 6000 куб. м. газа на год, с 1 июля 2015 года составит 3225 рублей за тысячу куб. м. газа" , - заявила глава ведомства Ольга Игошина.

Конечная цена на газ для населения с годовым потреблением более 6000 куб. м. газа в год с 1 июля 2015 года останется на уровне, установленном ранее и составит 8267 рублей за тысячу куб. м. газа.

До этого сообщалось о поднятии тарифов (на 15%) на газ с 1 января 2015 года, тогда же на столько же подняли оплату на электричество, а с 1 июля планируется поднять цены на электроснабжение еще на 15%.

С 1 января в целом цена на все коммунальные услуги в Крыму выросла на 8-17%.