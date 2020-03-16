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Дипломаты проверяют информацию об инфицировании коронавирусом двух украинцев в Польше

17:47, 16 марта 2020
Общество
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СМИ сообщили об инфицировании двух украинцев в Польше / фото Zaxid.net

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на 13:30 по киевскому времени 16 марта в Республике Польша официально подтверждено 150 случаев заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Трое человек умерли. Наше посольство проверяет информацию СМИ об обнаружении коронавируса у двух граждан Украины, которые находятся в Силезском воеводстве", - заявил Погорельцев.

Ранее польские СМИ сообщили о двух украинцах, у которых обнаружили инфицирование коронавирусом.

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