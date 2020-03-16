Дипломаты проверяют информацию об инфицировании коронавирусом двух украинцев в Польше
17:47, 16 марта 2020Общество
80 0
Ранее польские СМИ сообщили о двух украинцах, у которых обнаружили инфицирование коронавирусом.
СМИ сообщили об инфицировании двух украинцев в Польше / фото Zaxid.net
Посольство Украины проверяет информацию об инфицировании двух украинцев коронавирусом в Польше.
Читайте такжеЗеленский призвал Кабмин закрыть метро и остановить междугородние перевозки (видео)
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"По состоянию на 13:30 по киевскому времени 16 марта в Республике Польша официально подтверждено 150 случаев заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Трое человек умерли. Наше посольство проверяет информацию СМИ об обнаружении коронавируса у двух граждан Украины, которые находятся в Силезском воеводстве", - заявил Погорельцев.
Ранее польские СМИ сообщили о двух украинцах, у которых обнаружили инфицирование коронавирусом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter