СБУ не допустила попытку проведения в Киеве проплаченных псевдопротестных акций

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ совместно с работниками милиции локализовали попытку провести 19 июня «марша» с участием нескольких тысяч человек в правительственном квартале Киева.

В рамках контрразведывательных мероприятий было установлено, что с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в столице из Крыма и России в Киев было направлено несколько курьеров с наличностью для финансирования потенциальных участников мероприятия.

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В частности, были выявлены и задержаны не только курьеры, но и организаторы антиукраинской акции. Ими оказались жители Киева. Также были установлены лица так называемых «сотников» и «тысячников», которые должны были привлекать за денежное вознаграждение участников акции.

"Задержанные дали показания, что заказы на так называемый "марш" они получили от лица, которое ранее уже пыталась организовать в столице подобные акции по поручению из России и в настоящее время находится в государственном розыске", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 17 июня участники акции под Администрацией президента пытались прорвать кордон милиции и попасть в здание. В результате инцидента между митингующими и стражами правопорядка возникла конфликтная ситуация, которую быстро урегулировали.