В Италии выздоровела украинка, у которой диагностировали коронавирус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил женщину с выздоровлением.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что 26-летнюю украинку, у которой в Италии был обнаружен коронавирус, выписали из больницы.

"Гражданку Украины, которая ранее заразилась в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Неаполе", - сообщает МИД Украины в специальном микроблоге относительно коронавируса в Twitter.

⚡ Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі. — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил в Twitter украинку с выздоровлением.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Италии у украинки обнаружили коронавирус.

"В регионе Кампания у гражданки Украины, которая прибыла из города Кремона, был диагностирован коронавирус. По состоянию на 3 марта наша соотечественница находится в больнице "Котуньо" (город Неаполь). Ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает", - заявлял директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

В Украине зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.