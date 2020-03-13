Заместитель главы Нацполиции обратился к Сивохо: у нас не "внутренний конфликт"

При этом Фацевич отметил, что радикальные действия в отношении Сивохо не поддерживает.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич отреагировал на скандал вокруг презентации платформы примирения советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, во время которого задержали 15 активистов.

Ответ на конфликт между Сивохо и экс-бойцами «Азова» 12 марта появился на странице Фацевича в Facebook.

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При этом он отметил, что радикальные действия в отношении Сивохо не поддерживает.

«Сергей Сивохо! Я в прошлом командир роты «Свитязь». Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно вас. Этим действиям Нацполиция окажет правовую оценку. Но прошу вас, Сергей, услышьте украинцев. А тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт. Ничего не перепутайте», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сивохо.

После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок четыре года.