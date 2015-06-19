Штурма базы роты особого назначения "Торнадо" не будет - пресс-секретарь МВД
Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что штурма помещения, где находятся бойцы роты патрульной службы особого назначения МВД Украины "Торнадо", не будет.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Никакого штурма не будет, в своих никто не будет стрелять. Будут проведены следственные действия. Напряжение спало. И это хорошо", - говорится в сообщении.
Ніякого штурму не буде, у своїх ніхто не стрілятиме. Будуть проведені слідчі дії. Напруга спала. І це добре.Posted by Artem Shevchenko on Thursday, June 18, 2015
Читайте такжеИ.о. командира "Торнадо": Мы готовы выполнять приказ АваковаРанее УНИАН сообщал, что по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, исполняющий обязанности командира Николай Цукур отдал боевой приказ на вооруженное сопротивление. Он также сообщил, что находится в Северодонецке, где осуществляются необходимые меры для осуществления обыска по решению суда базы роты "Торнадо".