Коронавирус: в МИД объяснили, кого из украинцев касается запрет на поездки США из Европы

Граждане Украины, которые в последние 14 дней посещали любую из 26 европейских стран, не смогут в следующие 30 дней попасть в США.

Запрет на поездки в Соединенные Штаты, кто находился в последние 14 дней в Шенгенской зоне, касается и граждан Украины.

Об этом говорится в рекомендациях Министерства иностранных дел от 12 марта.

В частности, украинцам, которые планируют поездки в США, надо обратить внимание на намерения правительства США ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

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«Ограничения вступают в силу с 13 марта. Согласно разъяснениям Белого дома и Департамента внутренней безопасности, ограничения на въезд в Соединенные Штаты касаются иностранных граждан, в том числе украинцев, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ - Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии», - подчеркивают в МИД.

В то же время, украинцам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе «Друг», следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе «Советы путешествующим от Консульской службы Украины».

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп заявил о временном прекращении всех поездок из 26 европейских стран Шенгенской зоны в Соединенные Штаты на период следующих 30 дней.

«Мы сейчас находимся в критическое время борьбы с вирусом. Мы сделали шаг с целью спасения жизни людей в рамках раннего реагирования в отношении Китая. Теперь мы должны принять подобные действия в отношении Европы. Я никогда не будут колебаться принимать все необходимые меры для защиты жизней, здоровья и безопасности американского народа», - подчеркнул Трамп.