Впервые в Украине сыграет мощный дуэт The Score

«Мы – воины, которые учатся наслаждаться болью». Так говорят о себе в одной из песен The Score. Они начали писать музыку шесть лет назад, и совсем не догадывались, куда их приведет этот путь. Они – двое простых ребят из Нью-Йорка, которые учились писать и продюсировать музыку. По их собственным словам, они написали достаточно плохих песен, шли трудными дорогами. В рамках своего первого европейского тура в Киев едет молодая американская группа The Score, которая уже зажигает сцены по ту сторону океана.

15/03. Bel étage

«Мы любим гитары. Мы любим рок-н-ролл. Мы любим, когда громко. Поэтому мы начали делать то, что нам нравится, и нам нравится то, что из этого вышло». Настоящие художники знают, чего они хотят и куда они стремятся. Именно такими и есть The Score – Эдди Энтони (вокал, гитара) и Идан Довер (клавишные, продюсер) звучат сознательно и бескомпромиссно. Это взрывная группа, и энергия их живых выступлений не оставляет никаких сомнений.

Свою невероятную энергию родившийся в Нью-Йорке и базирующийся в Лос-Анджелесе дуэт превращает в жанр, еще недостаточно исследованный. Они уверенным шагом идут на грани рок, поп, инди и электроники, разрушая мосты между ними и восстанавливая их на свой уникальный лад. В начале карьеры Эдди и Идан писали музыку для других артистов, но со временем поняли, что им суждено выступать вместе.

Открытием этого пауэр-дуэта мы обязаны британской торговой сети, которая выбрала их трек Oh My Love для своей юбилейной кампании. Благодаря этому трек возглавил рейтинг песен, которые чаще всего искали с помощью Shazam в 2015 году, и принес группе контракт с лейблом. Тогда они заняли 43 место в чарте UK Singles Chart и стали #4 в британском чарте iTunes. За последние три года их гимны Legend и Unstoppable уже набрали более сотни миллионов прослушиваний на самых популярных платформах. Два года назад вышел их дебютный альбом, а в январе 2019 вышел их новый ЕР Stay, который лишь доказал, что эти ребята могут перейти на более высокую передачу даже тогда, когда это кажется невозможным.

Их звучание сравнивают с такими группами как OneRepublic, American Authors и The Script. Ключевым для себя The Score считают написания музыки, которая найдет отклик как у молодой, так и у старшей публики, независимо от происхождения. В этом мы сможем убедиться во время взрывного шоу в Киеве уже этой весной.