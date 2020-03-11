В Киеве все органы госвласти будут работать в штатном режиме - КГГА

Однако будет введен скрининг.

В Киеве во время ограничительно-профилактических мер все органы государственной власти будут работать в штатном режиме.

Читайте такжеВ Киеве из-за карантина перенесли пробное ВНО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге относительно введения в столице ограничительно-профилактических мер.

«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. ...Решение постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти. Абсолютно. Они работают в штатном режиме в этой ситуации. Единственное, что должно быть - введен скрининг в органах государственной власти», - сказал он.

По его словам, в частности на входе в мэрию с завтрашнего дня появится специальный пост, где будут дежурить врач и санэпидемиолог, которые будут по внешним признакам выявлять больных людей. «Людей с явными признаками не будут пускать, а будут направлять к врачу», - отметил Поворозник.