В Литве суд не признал свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму

Заявительница, личность которой суд не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака.

Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

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Суд заявил, что документы, которые выдаются в Крыму и Севастополе и подтверждены российскими властями, "не имеют юридической силы в Литве и не могут быть легализованы".

В принятом в конце февраля постановлении судья Дангуоле Мартинавичене подчеркнула, что аннексия Крыма произошла с нарушением территориальной целостности Украины и международных правовых норм.

Заявительница, личность которой суд не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака.

Отдел записей актов гражданского состояния Вильнюса отклонил ее просьбу, аргументировав, что принятые в Крыму решения не действуют в Литве. При этом Вильнюсский окружной суд отказался расторгать брак по отдельной процедуре и потребовал разъяснений Апелляционного суда Литвы.